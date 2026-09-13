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Мировое обозрение

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Новый взгляд на Россию, переоценка рисков: меняющийся облик миграции из Киргизии

Новый взгляд на Россию, переоценка рисков: меняющийся облик миграции из Киргизии

Трудовая миграция в Россию больше двух десятилетий была не просто каналом заработка для граждан Киргизии, а фундаментом, на котором держалась экономика целой страны.

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