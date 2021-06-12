Неудачливый еврей

Фейков нет. Только достоверные новостиПолитикаНеудачливый еврейНеудачливый еврейВ Польше продаются картины, пропагандирующие антисемитский стереотип, связывающий евреев с деньгами.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМГМария ГладченкоКакая глупость - статуэтки приравнять к антисемитизму. Это говорит лишь о том. что сектанты сионизма для полного захвата власти на земле привязывают все что угодно к антисемитизму. тем более в Польше, где и чистых поляков-то не осталось, сплошные ассимилированные с евреями. С XIII века, милостью герцога Болеслава, Польша стала основным убежищем иудеям, гонимым в Западной Европе. Нашествие татар, погнало их с Востока на Запад. Волны – гонимых, слились в Польше. Их же благодетелем стал польский король Казимир Великий, любовник иудейки Эстерки. В Польше они стали «элитарными оккупантами»! При разделах Польши, свыше трех миллионов из них - достались Руси «по наследству». ......... По жизни, его прозвищем было “Мардохей II” (Мардохей I – читай Библию, раздел Эсфирь). Персия, со временем, освободилась от них, а в Польше – они стали «элитой нации»! Современные «семиты» - вовсе не семиты, а, в основном, потомки тюркских племен, профильтрованных через Хазарский каганат и Европу. Даже по оценкам евреев, эта группа лжесемитов составляет свыше 90% от их общей численности! Потому, антисемитизм - это только уловка сектантов!Комментировать
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