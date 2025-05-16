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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**ИИ-Вейдер вышел из-под контроля: Epic Games срочно исправляет ИИ-Вейдера в ...

ИИ-Вейдер вышел из-под контроля: Epic Games срочно исправляет ИИ-Вейдера в Fortnite после скандальных высказыванийEpic Games вновь оказалась в центре внимания – на этот раз из-за неожиданного скандала с искусственным интеллектом Дарта Вейдера в Fortnite.

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