ИИ-Вейдер вышел из-под контроля: Epic Games срочно исправляет ИИ-Вейдера в Fortnite после скандальных высказыванийEpic Games вновь оказалась в центре внимания – на этот раз из-за неожиданного скандала с искусственным интеллектом Дарта Вейдера в Fortnite.