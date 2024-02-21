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Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

Глава крымских немцев призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил, что необходимо денонсировать подписанный в Москве в сентябре 1990 года договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» («Два плюс четыре», заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США.

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Комментарии
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Serge
Госдума в лице Белика в очередной раз... подтвердила прозвище-характеристику, за употребление которого, старанием того же органа, теперь могут и дело возбудить.
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20 час.

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