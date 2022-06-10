Митинги на вокзалах, в школах и в зданиях органов власти могут запретить

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, запрещающий проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций, а также в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти, сообщает ТАСС.
В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, запрещающий проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций, а также в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти, сообщает ТАСС.
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