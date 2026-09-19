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Мировое обозрение

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Глава МИД Турции Фидан заявил о тупике в переговорах США и Ирана

Глава МИД Турции Фидан заявил о тупике в переговорах США и Ирана

Переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном зашёл в тупик, и с каждым месяцем выбраться из него становится всё труднее.

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