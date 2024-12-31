Троих пострадавших в авиакатастрофе под Актау россиян выписали из больниц

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru Троих россиян, пострадавших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines под городом Актау в Казахстане, выписали из больниц, сообщили в Министерстве здравоохранения России.
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