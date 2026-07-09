Экс-полицейский напал на семью бывшей жены в Таганроге

В Таганроге мужчина совершил нападение на семью бывшей супруги. Об этом информирует портал DonDay. По версии следствия, к совершению преступления может быть причастен бывший сотрудник органов внутренних дел Евгений Утесов.
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