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Царьград

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Экс-полицейский напал на семью бывшей жены в Таганроге

Экс-полицейский напал на семью бывшей жены в Таганроге

В Таганроге мужчина совершил нападение на семью бывшей супруги. Об этом информирует портал DonDay. По версии следствия, к совершению преступления может быть причастен бывший сотрудник органов внутренних дел Евгений Утесов.

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