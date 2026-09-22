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Царьград

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ЖКУ подорожают до 22%: регионы готовятся к октябрьскому росту

ЖКУ подорожают до 22%: регионы готовятся к октябрьскому росту

С 1 октября 2026 года в Архангельской области плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет на 12%, а для отдельных муниципалитетов — до 15,8%.

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