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RT Russia

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Литва призвала ЕС не проводить соревнования с участием россиян и белорусов

Литва призвала ЕС не проводить соревнования с участием россиян и белорусов

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европейский союз должен договориться о том, что страны-члены не будут проводить спортивные мероприятия с участием представителей России и Белоруссии.

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