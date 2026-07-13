Литва призвала ЕС не проводить соревнования с участием россиян и белорусов

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Европейский союз должен договориться о том, что страны-члены не будут проводить спортивные мероприятия с участием представителей России и Белоруссии.
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