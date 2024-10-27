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Культуромания

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Christie's выставит на продажу картину Клода Моне «Поместье в цветах»

Christie's выставит на продажу картину Клода Моне «Поместье в цветах»

Клуб профсоюзов Чикаго поручил аукционному дому Christie's продать картину Клода Моне «Поместье в цветах » (1872), чтобы помочь профинансировать реконструкцию своего здания стоимостью 10 миллионов долларов.

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