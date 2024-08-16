За минувшие сутки 16 августа украинские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики 99 боеприпасов.
За сутки украинские боевики выпустили по ДНР 99 боеприпасов
Комментарии
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Борис Иванович Назаров
Господа ! Как-то печально слышать ,что с Украины всё стреляют и стреляют !!!Ведь увидели с космоса .как наши подбили украинскую машину !? А почему же не увидели скобление военной техники Украинской у Курска ??? И откуда посылают свои ракеты по Донецку ??? А то Всё хвалятся .что у нас лучшая техника ! А где она на фронте ? Или только на выставке ? Борис
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