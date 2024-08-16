Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Корнев
    Угроза убийством ст. 119 УК РФ. Срок до 5 лет. Даже если это часть первая срок до двух лет, что бы там не писал глава..."Мишка, ты умер у...
  • Сергей Иванютин
    Биофабрика располагается около территории бывшего СВАКУ, Сумского Высшего Артиллерийского Командного Училища, флагман...Генеральские труп...
  • Пульхерия Djem
    Кто дал разрешение-УДАВИТЬ!!!Мигранты захватыв...

За сутки украинские боевики выпустили по ДНР 99 боеприпасов

За сутки украинские боевики выпустили по ДНР 99 боеприпасов

За минувшие сутки 16 августа украинские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики 99 боеприпасов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Иванович Назаров
Господа ! Как-то печально слышать ,что с Украины всё стреляют и стреляют !!!Ведь увидели с космоса .как наши подбили украинскую машину !? А почему же не увидели скобление военной техники Украинской у Курска ??? И откуда посылают свои ракеты по Донецку ??? А то Всё хвалятся .что у нас лучшая техника ! А где она на фронте ? Или только на выставке ?  Борис
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх