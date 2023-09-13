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«Челси» показал третью форму в «итонском голубом» цвете. Вдохновились формой, в которой играли с 1905-го по 1907-й

«Челси» показал третью форму в «итонском голубом» цвете. Вдохновились формой, в которой играли с 1905-го по 1907-й

Комплект вдохновлен цветом самой первой формы «Челси» – с 1905 по 1907 год команда играла в так называемом «итонском голубом».

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