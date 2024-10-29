Мария Захарова: Незаконные решения по собственности РФ в Финляндии не останутся без ответа

Правовую оценку действиям финской стороны в России дадут после получения ответов на запросы Россия выразила обеспокоенность возможными неправомерными действиями финских властей в отношении российской собственности в Финляндии.
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