Транспортные полицейские и общественники посетили детский лагерь «Олимпиец» в Краснодарском крае

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Белореченского линейного отдела полиции и представители Общественного совета при Краснодарском линейном управлении МВД России на транспорте организовали профилактические мероприятия в детском загородном туристическом лагере «Олимпиец».