Слабый старт iPhone 16: продажи оказались вдвое ниже, чем у iPhone 15 В сентябре этого...

Слабый старт iPhone 16: продажи оказались вдвое ниже, чем у iPhone 15В сентябре этого года Apple выпустила iPhone 16, который, как оказалось, не смог повторить успех предыдущей модели, показав довольно слабые продажи по сравнению с iPhone 15.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)