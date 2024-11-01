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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слабый старт iPhone 16: продажи оказались вдвое ниже, чем у iPhone 15 В сентябре этого...

Слабый старт iPhone 16: продажи оказались вдвое ниже, чем у iPhone 15 В сентябре этого...

Слабый старт iPhone 16: продажи оказались вдвое ниже, чем у iPhone 15В сентябре этого года Apple выпустила iPhone 16, который, как оказалось, не смог повторить успех предыдущей модели, показав довольно слабые продажи по сравнению с iPhone 15.

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