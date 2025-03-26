Берем батон и превращаем в ленивый пирог. Внутри лук и фарш

Это необычное блюдо держится на трех продуктах — лук, фарш и хлеб. Все готовится на сковороде, но в результате получается полноценный горячий перекус с плотной мясной начинкой, сладким карамелизированным луком и хрустящей корочкой.
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