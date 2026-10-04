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Газета.ру

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Гросси: МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС из-за беспристрастности

Гросси: МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС из-за беспристрастности

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС, чтобы сохранить беспристрастность.

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