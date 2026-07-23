Futures Slide After Google Earnings, Oil & Bond Yields Jump On Houthi Escalation US equity futures are lower as WTI breaches $90/bbl and Brent approaches $100/bbl (Houthi escalation in the Red Sea as two Saudi tankers were struck), pushing bond yields higher with longer-dated yields seen making new highs, globally.
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