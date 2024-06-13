В Калужской области пенсионер погиб в ДТП на квадроцикле

12 июня в Ульяновском районе Калужской области произошла авария, унесшая жизнь мужчины. В 15 часов 41 минуту в деревне Ягодная 69-летний водитель квадроцикла LBLFDE 400 ATV ехал по пересеченной местности, врезался в земляной холм, в результате чего транспортное средство опрокинулось.