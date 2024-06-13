Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В Калужской области пенсионер погиб в ДТП на квадроцикле

В Калужской области пенсионер погиб в ДТП на квадроцикле

12 июня в Ульяновском районе Калужской области произошла авария, унесшая жизнь мужчины. В 15 часов 41 минуту в деревне Ягодная 69-летний водитель квадроцикла LBLFDE 400 ATV ехал по пересеченной местности, врезался в земляной холм, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх