С 12 по 18 октября проходит семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора!», приуроченный к Дню отца, который отмечается 18 октября.
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