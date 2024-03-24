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Экс-игрок «Барсы» Милито возглавил «Атлетико Минейро». 43-летний аргентинец сменил Сколари

Экс-защитник «Барселоны» Габриэль Милито стал главным тренером «Атлетико Минейро», об этом сообщила пресс-служба клуба.

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