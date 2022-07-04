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Нижегородец сам задержал вора, решившего поесть в его квартире после ограбления

Нижегородец сам задержал вора, решившего поесть в его квартире после ограбления

Согласно информации, 37-летний мужчина в один из дней вошел в подъезд дома на бульваре Заречный. После он наугад пытался открывать двери, и в какой-то момент у него получилось зайти в квартиру, где спали хозяйка и двое несовершеннолетних детей.

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