Нижегородец сам задержал вора, решившего поесть в его квартире после ограбления

Согласно информации, 37-летний мужчина в один из дней вошел в подъезд дома на бульваре Заречный. После он наугад пытался открывать двери, и в какой-то момент у него получилось зайти в квартиру, где спали хозяйка и двое несовершеннолетних детей.
Согласно информации, 37-летний мужчина в один из дней вошел в подъезд дома на бульваре Заречный. После он наугад пытался открывать двери, и в какой-то момент у него получилось зайти в квартиру, где спали хозяйка и двое несовершеннолетних детей.
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