Минпромторг заморозил поддержку развития радиоэлектроники. И остановил выдачу субсидий

Минпромторг приостановил господдержку по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средствКак сообщают «Ведомости» со ссылкой на нескольких отечественных производителей электроники, это может быть связано с невыполнением показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» получателями средств, отсутствием дополнительного финансирования, а также пересмотром планов работы ведомства после назначения нового министра.