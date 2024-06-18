Минпромторг заморозил поддержку развития радиоэлектроники. И остановил выдачу субсидий

Минпромторг приостановил господдержку по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средствКак сообщают «Ведомости» со ссылкой на нескольких отечественных производителей электроники, это может быть связано с невыполнением показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» получателями средств, отсутствием дополнительного финансирования, а также пересмотром планов работы ведомства после назначения нового министра.
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