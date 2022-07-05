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Политолог Данюк: британский закон «о дезинформации» является откровенной цензурой

Политолог Данюк: британский закон «о дезинформации» является откровенной цензурой

Член общественное палаты РФ, политолог Никита Данюк назвал «откровенной цензурой» законопроект в Великобритании, обязывающий интернет-компании защищать пользователей от дезинформации, которую распространяют иностранные СМИ.

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