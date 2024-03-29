Кустурица рассказал о планах снять новый фильм в Сочи

Сербский режиссер Кустурица может снять новый фильм в Сочи Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица в беседе с ТАСС поделился планами о съемках своего нового фильма “Инженер легких прогулок” в городе Сочи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии