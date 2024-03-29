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Кустурица рассказал о планах снять новый фильм в Сочи

Кустурица рассказал о планах снять новый фильм в Сочи

Сербский режиссер Кустурица может снять новый фильм в Сочи Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица в беседе с ТАСС поделился планами о съемках своего нового фильма “Инженер легких прогулок” в городе Сочи.

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