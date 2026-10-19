Члены почетного караула держат американский и китайский флаги перед встречей президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, Пекин, 14 мая 2026 года © Mark Schiefelbein/APСоединенные Штаты ввели санкции против пяти китайских компаний.
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