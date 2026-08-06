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Русская весна

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В Прибалтике приготовились к атаке украинских дронов

В Прибалтике приготовились к атаке украинских дронов

Инфраструктура Прибалтики вскоре может быть атакована дронами ВСУ, сообщает LRT. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что инфраструктура стран Прибалтики может стать целью атак с использованием украинских беспилотников.

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