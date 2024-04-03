Эксперт дал рекомендации по поведению в период половодья

Чтобы сохранить жизнь, здоровье и имущество в период половодья, важно соблюдать правила безопасного поведения, рассказал «Известиям» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, альпинист и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.
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