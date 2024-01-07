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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Куньлуня» Йип: «Наша команда развивает китайских хоккеистов, но вместе с этим мы хотим побеждать и попасть в плей-офф КХЛ»

– Скоро многим ребятам из команды предстоит олимпийская квалификация. Какая атмосфера царит в коллективе? – Сейчас мы целиком и полностью сфокусированы на выступлениях за «Куньлунь».

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