В Екатеринбурге суд признал виновным лжеинвестора, похитившего более 1 миллиона рублей у граждан

Всего было выявлено 19 эпизодов мошенничества, совершенных осужденным и его сообщниками. Обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».