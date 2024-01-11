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В Екатеринбурге суд признал виновным лжеинвестора, похитившего более 1 миллиона рублей у граждан

Всего было выявлено 19 эпизодов мошенничества, совершенных осужденным и его сообщниками. Обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

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