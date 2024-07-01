Государственное собрание Башкирии учредило новое звание "Заслуженный работник государственной и муниципальной службы"

Председатель Государственного совета Башкортостана Константин Толкачев заявил, что новый закон о государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан повысит престиж государственной и муниципальной службы.
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