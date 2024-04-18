В Новосибирской области больше детей отдохнут и оздоровятся в 2024 году

Вопросы подготовки к проведению летней оздоровительной кампании детей в текущем году рассмотрены 18 апреля на первом заседании межведомственной комиссии Новосибирской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, прошедшей под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.
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