Путин вызвал на личную беседу Грефа, Мединского и Шмакова после совета

Президент России Владимир Путин после проведения совета по стратегическому развитию и нацпроектам вызвал на личную встречу президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа, а также своего помощника Владимира Мединского.