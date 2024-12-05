Путин вызвал на личную беседу Грефа, Мединского и Шмакова после совета

Президент России Владимир Путин после проведения совета по стратегическому развитию и нацпроектам вызвал на личную встречу президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, главу Сбербанка Германа Грефа, а также своего помощника Владимира Мединского.
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