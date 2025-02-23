В Каменск-Уральском члены многонациональной ОПГ похитили и пытали русских девушек, снимая это всё на камеру

Блин-Масленый Румяный Всё потому что одна из них отвергла ухаживания главаря этой банды, некоего Давида Анашкина (на фото).
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