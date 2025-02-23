В Каменск-Уральском члены многонациональной ОПГ похитили и пытали русских девушек, снимая это всё на камеру

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Комментарии
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Eduard
А эти чурбаны думают,что если подмигнут,то все рядами лягут?Чурбаны есть чурбаны,тупые дикари,
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1 д.
МК
Мария Кравчек
Такое заигрывание полиции с криминалом и &quot;снижение&quot; преступности для моей дочери закончилось могилой.
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1 д.
Александр Ляшенко
Народ к топору!Защитимся от ублюдков мигрантов и продажной власти!
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19 час.
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