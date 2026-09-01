Депутат Госдумы предложил снизить расходы на топливо до 10%

Депутат Валерий Горюханов предложил использовать беспилотные грузовики для сокращения расходов на топливо на 10%.
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