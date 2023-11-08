Кто помог египтянам? Учёные раскрыли еще одну тайну создания Сфинкса

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Исследователи из Нью-Йоркского университета выяснили, как была создана древнейшая сохранившаяся на Земле монументальная скульптура — один из символов Египта и достопримечательность, с которой связано множество мифов и легенд.