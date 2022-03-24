В Костроме полицейские выявили факт использования иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений

В рамках проведения оперативных мероприятий сотрудники городского отдела по вопросам миграции получили информацию о том, что один из застройщиков нарушает действующее законодательство.
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