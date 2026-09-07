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FiNE NEWS

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В Тамбовской области загорелся купол церкви после атаки БПЛА

В Тамбовской области загорелся купол церкви после атаки БПЛА

В Тамбовской области в Никифоровском округе произошёл пожар на куполе церкви Николая Чудотворца. По информации главы региона Евгения Первышова, возгорание возникло после атаки беспилотного летательного аппарата, предположительно со стороны Вооружённых сил Украины.

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