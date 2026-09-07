В Тамбовской области в Никифоровском округе произошёл пожар на куполе церкви Николая Чудотворца. По информации главы региона Евгения Первышова, возгорание возникло после атаки беспилотного летательного аппарата, предположительно со стороны Вооружённых сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анапа спасает кит...
- Стивен Уиткофф и ...
- ДВ «Сторублевка» уби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым