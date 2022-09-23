В правительстве Крыма разъяснили порядок выезда военнообязанных из республики

Крымчане, выезжающие за пределы республики, должны получить разрешение в военкомате. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на начальника Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктора Фесенко.
Крымчане, выезжающие за пределы республики, должны получить разрешение в военкомате. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на начальника Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктора Фесенко.
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