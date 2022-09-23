Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Есть помешаные на этом мясе. Есть спрос будет предложение«Магнит» решил на...
  • Невидимка Невидимка
    А у Матвиенко санаторий в Крыму тоже отобрали или все таки оставили?В собственность г...
  • Алексей Сыромятников
    Против меня ещё санкции не ввели. Обидно блин!В администрации п...

В правительстве Крыма разъяснили порядок выезда военнообязанных из республики

Крымчане, выезжающие за пределы республики, должны получить разрешение в военкомате. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на начальника Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктора Фесенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх