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Алекс Перейра стал девятым чемпионом UFC в двух весовых категориях

Алекс Перейра стал девятым чемпионом UFC в двух весовых категориях

В ночь на 12 ноября на культовом стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной туринр UFC, главным событием которого стал титульный бой в полутяжёлой весовой категории между бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой, в котором победу нокаутом во втором раунде одержал бразильский мастер смешанных единоборств.

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