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В Иркутском округе выявили очаги дерматита рогатого скота

В Иркутском округе выявили очаги дерматита рогатого скота

Режим чрезвычайной ситуации из-за узелкового дерматита крупного рогатого скота ввели в Иркутском муниципальном округе, сообщил глава округа Леонид Фролов 8 сентября на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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