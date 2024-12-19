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«Мой герой остро чувствует свое предназначение — защищать Родину»

«Мой герой остро чувствует свое предназначение — защищать Родину»

Первого января в кинотеатрах выходит фильм «Финист. Первый богатырь» — приквел «Первого богатыря». Картина про персонажей из русских сказок получилась динамичной, красочной, с восточным колоритом, в ней много экшена и есть своя философия.

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