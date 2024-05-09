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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанд – 9-й в истории игрок, набравший 10+ очков в одном плей-офф НХЛ не менее 9 раз

Брэд Маршанд сделал голевую передачу в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (1:6, 1-1). Форвард «Бостона» стал 9-м в истории НХЛ игроком, набравшим не менее 10 очков в одном плей-офф не менее 9 раз.

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