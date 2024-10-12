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WP: связанная с Трампом НКО была атакована хакерами

WP: связанная с Трампом НКО была атакована хакерами

Связанную с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом некоммерческую организацию (НКО) "Институт политики Америка прежде всего" атаковали якобы связанные с КНР хакеры, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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