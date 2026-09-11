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Аэропорт Сочи: не вылетели еще 8 вчерашних рейсов

Аэропорт Сочи: не вылетели еще 8 вчерашних рейсов

Как обозначено на онлайн-табло воздушной гавани, до сих пор еще не вылетели восмь вчерашних рейсов – они должны взлететь в первую очередь.

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