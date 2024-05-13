Банки не спешат с дивидендами, ЦБ вмешался в конфликт с должниками. Обзор Банки.ру

Ряд банков, находящихся под контролем нерезидентов, начислили дивиденды в 2023 году. Преимущественно это банки из топ-50 по активам, тогда как менее масштабные кредитные организации пока не спешат с выплатами.
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