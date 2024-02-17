Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог Перенджиев: фон дер Ляйен нужна США для столкновения Европы с Россией

Политолог Перенджиев: фон дер Ляйен нужна США для столкновения Европы с Россией

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе со «Звездой» предположил, что отклонение канцлером Германии Олафом Шольцем кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО может быть связано с желанием США в дальнейшем столкнуть Европу с Россией.

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