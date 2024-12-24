В Челябинске экс-полицейского осудили на 16 лет за госизмену и диверсию

Суд признал бывшего сотрудника полиции виновным в том, что он вступил в террористическую организацию, которая была создана и координировалась украинскими спецслужбами, сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области.
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