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В Челябинске экс-полицейского осудили на 16 лет за госизмену и диверсию

В Челябинске экс-полицейского осудили на 16 лет за госизмену и диверсию

Суд признал бывшего сотрудника полиции виновным в том, что он вступил в террористическую организацию, которая была создана и координировалась украинскими спецслужбами, сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области.

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