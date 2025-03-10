Трамп: Украина пока не проявляет желания к миру, но это изменится скоро

Дональд Трамп отметил недостаточное стремление Украины к мирному разрешению конфликта. В интервью на борту президентского самолета, возвращавшегося из Флориды, он подчеркнул, что Киеву необходимо продемонстрировать это в ближайшие дни для возобновления помощи США.